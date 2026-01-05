كم منتخبا شارك بأسماء مختلفة في أمم إفريقيا؟

عرفت القارة الإفريقية عبر تاريخها الحديث تحوّلات سياسية وأيديولوجية عميقة، خاصة في فترات الاستقلال وما بعدها، ما انعكس بشكل مباشر على هوية بلدانها.

وتبعًا لتلك التحولات، سعت دول عدة في القارة إلى تغيير أسمائها، وتبنّي أخرى، تعبّر عن توجّهها السياسي وهويتها الوطنية الجديدة.

وألقت تلك التغيّرات بظلالها على كأس الأمم الإفريقية، أكبر بطولة لمنتخبات القارة، التي استحدثت عام 1957.

فمن بين المنتخبات، التي ظهرت تاريخيًا في البطولة، شاركت أربعة بأكثر من اسم تماشيًا مع التحوّلات السياسية لبلدانها.

وانطبق ذلك على المنتخب المصري الأول لكرة القدم، الذي شارك في نسخ 1959 و1962 و1963 و1970 باسم «الجمهورية العربية المتحدة».

وحمل ذلك الاسم بموجب اتفاق الوحدة السياسية، الذي أبرمته مصر وسوريا عام 1958، واستمر لثلاثة أعوام فقط، لكن زوال أثره رسميًا تأخر حتى 1971.

وتحت هذا المسمى فاز المنتخب بلقب 59، ونال وصافة 62، وبرونزية 63، والمركز الرابع 70.

وبعد نسخة 1970 عاد منتخب مصر إلى مسماه الأصلي، الذي خاض به النسخة الأولى عام 1957، ولا يزال مستمرًا به.

وإذا كان التغيير طال مصر مرة واحدة، فقد شارك منتخب الكونغو الديمقراطية في البطولة بأربعة أسماء مختلفة.

في البداية حمل اسم الكونغو ليوبولدفيل، الذي ورثته بلاده بعد الاستقلال عن المستعمر البلجيكي، وخاضت به نسخة 65.

وعقب إعلان الجمهورية وعاصمتها كينشاسا، دخلت البطولة باسم الكونغو كينشاسا عامي 68 و70، وظفرت في أولاهما باللقب.

وفي حقبة نظام الرئيس جوزيف موبوتو، أصبح اسمها زائير، وخاضت به سبع نسخ أعوام 72 و74 و76 و88 و92 و94 و96.

وحققت لقبها الثاني، والأول باسم زائير عام 1974 في نسخة استضافتها مصر على أراضيها.

وبسقوط نظام موبوتو في 1997 تحول اسمها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو ما يحمله منتخبها حاليًا.

أما جارتها، فلعب منتخبها نسخة 68 تحت مسمى الكونغو برازافيل، مُستخدِمًا اسم عاصمته أيضًا لتمييزه عن الكونغو كينشاسا.

وخلال الفترة بين 1969 و1992، أقرت الدولة اسم جمهورية الكونغو الشعبية، بعد تبنيها النظام الاشتراكي الماركسي، ليشارك به منتخبها في البطولة أعوام 72 و74 و78، وتُوِّج في أولهم باللقب للمرة الوحيدة عبر تاريخه.

وبنهاية النظام الاشتراكي، نالت اسمها الحالي «جمهورية الكونغو»، وشارك به منتخبها للمرة الأولى في أمم إفريقيا عام 1992.

أيضًا ظهر منتخب بوركينا فاسو، مثل مصر والثنائي الكونغولي، بأكثر من اسم في البطولة، وهو رابع وآخر أعضاء هذه القائمة.

وعندما كان البلد مستعمرة فرنسية حمل اسم فولتا العليا، وبعد استقلاله عام 1960 ظل محافظًا على المسمى، وظهر به في أمم إفريقيا 1978.

ومنذ 1982 بات يلعب باسم منتخب بوركينا فاسو، وسجَّل مشاركته الأولى به في أمم إفريقيا عام 1996.