كونسيساو.. أفضلية جديدة

استحوذ تفوق البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على أفضلية الجولة الـ13، من دوري روشن السعودي.

وتفوق البرتغالي على مدربي الهلال والاتفاق والخلود والقادسية، الذين حققوا أيضًا انتصارات مهمة، غير أن الفوز على التعاون، أحد أفضل الفرق في الدوري، رجح كفة البرتغالي، إضافة لتميزه في تقارب خطوط التمرير، كما كان الأقدر على خلق الفرص، وتهديد المرمى، كما كان الثاني في الاستحواذ، وفي أفضلية الأداء الإجمالية.

بحسب بندر الجعيثن، المدرب السعودي، نجح كونسيساو في تغيير الكثير من منهجية الأداء في الاتحاد، مستكملًا ما بدأه منذ قدومه، ولو استمر على ذلك سيكون للفريق وضع مختلف في بقية الدوري، ويعود للمنافسة. الفريق متميز في الاندفاع للهجوم، والارتداد السريع، ويملك قوة ضاربة، ويستطيع أن يصل إلى مرمى الخصم بسرعة، وسهولة.