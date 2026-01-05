رسميا.. برشلونة يطلب كانسيلو

تلقت إدارة نادي الهلال عرضًا رسميًا من نظيرتها في برشلونة الإسباني للتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بنظام الإعارة، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، على أن تتضح ملامح الصفقة بشكل أكبر خلال اليومين المقبلين.

وبحسب المصادر، طرحت إدارة الهلال خيارين أمام الدولي البرتغالي إما قيده ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، في ظل عدم رغبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في تسجيله ضمن القائمة المحلية، أو البحث عن عرض مناسب لانتقاله خلال «الميركاتو الشتوي» الذي انطلق الإثنين.

وكانت «الرياضية» أشارت 27 ديسمبر الماضي إلى أن إنزاجي يتجه بنسبة كبيرة لعدم إجراء أي تغييرات على الأسماء الأجنبية الثمانية المسجلة في القائمة المحلية خلال فترة التسجيل الشتوية، مفضلًا الإبقاء على العناصر الحالية دون إعادة قيد الظهير البرتغالي.

وانضم كانسيلو إلى الهلال في صيف العام قبل الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وخاض بقميص «الأزرق» 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 14 هدفًا.

ويضم الهلال 12 لاعبًا أجنبيًا في قائمته، بينهم ثلاثة من مواليد 2004 وما بعده، هم البرازيلي كايو سيزار، والتركي يوسف أكتشيشيك، والفرنسي ماتيو باتويليت، إضافة إلى تسعة لاعبين فوق السن، يتقدمهم كانسيلو، إلى جانب نونيز وليوناردو، والمغربي ياسين بونو، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيش، والبرازيلي مالكوم فيليبي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.