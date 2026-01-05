وست هام يطلب بينتو النصر

أرسلت إدارة نادي وست هام الإنجليزي عرضًا رسميًا إلى نظيرتها في النصر، تطلب من خلاله خدمات البرازيلي بينتو ماثيوس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حسبما نشره حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، الإثنين.

وبلغ عرض الفريق الإنجليزي 10 ملايين جنيه إسترليني، وراتب أسبوعي للاعب قدره 25 ألف جنيه إسترليني، من أجل ضمه على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأشارت «الرياضية»، 20 ديسمبر الماضي، إلى أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الأصفر، سلم إدارة النادي تقريرًا يطلب فيه إعارة أو بيع عقد الحارس البرازيلي، والتعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا منه في مركز المحور.

واعتمد المدرب البرتغالي على الحارس البرازيلي في المباريات خارج إطار دوري روشن السعودي، بعد أن لعب في دوري أبطال آسيا 2، وكأس الملك، والسوبر السعودي.

أما على صعيد الدوري، فخاض لقاء واحدًا أمام الاتحاد لحساب الجولة الرابعة، وكان أساسيًا على حساب الدولي نواف العقيدي.

ومنذ انتقاله، الصيف قبل الماضي، إلى الأصفر خاض بينتو 59 مباراة، استقبل خلالها 61 هدفًا، وخرج 20 مرة بشباك نظيفة، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويحتل النصر المرتبة الثانية في الدوري برصيد 31 نقطة مع إسدال الستار على منافسات الجولة الـ13.