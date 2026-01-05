اجتماع يرسم خطة الأخدود مع سوموديكا

يعقد نادي الأخدود اجتماعًا خلال الساعات المقبلة مع الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد، لبحث الاحتياجات الفنية، وترتيب المرحلة المقبلة، وفق ما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وبيّنت المصادر أن سوموديكا، الذي وقّع أخيرًا لتولي الإشراف على الفريق خلفًا للبرتغالي باولو سيرجيو، سيصل متأخرًا من مساء الإثنين أو صباح الثلاثاء، برفقة أعضاء جهازه الفني، على أن يبدأ مباشرة مهماته مع الفريق خلال الحصة التدريبية.

وأضافت المصادر أن الاجتماع المرتقب سيُخصص لدراسة متطلبات الفريق بالتنسيق مع إدارة النادي، تمهيدًا للوقوف على الجاهزية ووضع التصور الفني للفترة المقبلة.

وبدأ المدرب الروماني مسيرته التدريبية في بلاده من بوابة روكار بوخارست عام 2005، وتنقل بعدها لقيادة عدد من الفرق المختلفة.

وفي صيف عام 2018 حط سوموديكا الرحال في الرياض لقيادة الشباب، وأشرف عليه لمدة موسم واحد.

وبعدها بأربعة أعوام عاد المدرب الروماني مجددًا إلى الدوري السعودي مع الشباب في الجزء الأخير من موسم 2022، وقاده في 11 مباراة فقط.

وفي الموسم التالي، وقّع ماريوس مع الرائد، وأشرف عليه لموسم واحد، قاد خلاله الفريق في 31 مباراة.

وخلال مسيرته، لعب سوموديكا 540 مباراة مع جميع الفرق التي دربها، كسب خلالها 219 مباراة، وتعادل في 141، وخسر 180.