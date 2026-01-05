داكار السعودية.. العطية يتصدر والراجحي ثالثا

تصدر الأمريكي سيث كوينتيرو سائق «تويوتا جازو»، الإثنين، منافسات المرحلة الثانية من رالي داكار السعودية، والذي تستضيفه السعودية للمرة السابعة على التوالي، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإشراف وزارة الرياضة.

وحقق كوينتيرو المركز الأول في فئة السيارات؛ بواقع 3 ساعات و57 دقيقة و16 ثانية، فيما حلّ زميله الجنوب أفريقي هينك لاتيجان في المركز الثاني، بفارق دقيقة و42 ثانية، ومن خلفهما السعودي يزيد الراجحي سائق «أوفر درايف» ثالثاً، بفارق دقيقة و56 ثانية.

وكانت المرحلة الثانية قد بدأت من ينبع، وصولاً إلى العلا، بمسافةٍ بلغت 504 كلم، منها 400 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وفي الترتيب العام لفئة السيارات، حافظ القطري ناصر العطية سائق داسيا ساندرايدرز على الصدارة؛ بواقع 7 ساعات و12 دقيقة و16 ثانية، فيما حلّ الأمريكي سيث كوينتيرو سائق "تويوتا غازو" ثانياً، بفارق 7 ثوانٍ، ومن خلفهما البلجيكي جيوم دي ميفيوس سائق فريق «إكس رايد» في المرتبة الثالثة، بفارق دقيقة و9 ثوانٍ.

وانتزعت الأمريكية سارا برايس صدارة فئةِ السيارات «ستوك»، فريق «ديفندر رالي»، بزمنٍ يقدّر بـ4 ساعات و57 دقيقة و33 ثانية، فيما جاء خلفها زميلها الليتواني روكاس باتشيوسكا، بفارق دقيقة و22 ثانية، تلاه الفرنسي ستيفان بيترهانسل ثالثاً، بفارق دقيقة و26 ثانية عن المركز الأول.

وفي فئة الدراجات النارية، حصد الأسترالي دانيال ساندرز دراج فريق «ريد بُل كيه تي إم» المركز الأول؛ بواقع 4 ساعات و13 دقيقة و37 ثانية، وبفارق دقيقة و35 ثانية عن زميله الإسباني إدغار كانيت، فيما حل الأمريكي ريكي برابيك دراج "هوندا إنرجي" ثالثاً، بفارق دقيقة و46 ثانية عن المتصدر.

وآلت نتيجة فئة المركبات الصحراوية الخفيفة «تشالنجر» لصالح التشيكي لوكاس ديل ريو سائق "بي بي آر موتور سبورت"، والذي حصد المرتبة الأولى بزمنٍ يُقدّر بـ4 ساعات و26 دقيقة و49 ثانية، وبفارق دقيقتين و40 ثانية، عن ملاحقه السعودي ياسر بن سعيدان سائق فريق «ناصر ريسينج»، فيما خطفت الهولندية بوك كلاسن فريق "كيه تي إم إكس– بو" المركز الثالث، بفارق 3 دقائق و57 ثانية عن المتصدر.

ونجح البرتغالي جونزالو غيريرو سائق فريق «آر زد آر فاكتور» في اعتلاء ترتيب فئةِ المركبات الصحراوية الخفيفة "إس إس في"، مسجلاً بذلك زمناً قدره 4 ساعات و42 دقيقة و45 ثانية، فيما حجز زميله الفرنسي فلوران فايساد المركز الثاني، بفارق دقيقة واحدة وثانيتين، وأكمل زميلهما في الفريق الفرنسي كزافيي دي سولتريه عقد المراكز الأولى؛ بحلوله ثالثاً بفارق دقيقتين و46 ثانية.

وفي فئة الشاحنات، تمكّن الهولندي غيرت هوزينك سائق فريق «كويبرز جونجبلود هايبرد» من خطف المرتبة الأولى، بعد أن قطع المسافة المطلوبة بزمنٍ يبلغ 4 ساعات و42 دقيقة و45 ثانية، وبفارق 32 ثانية، عن الليتواني فايدوتاس زالا سائق فريق «نوردس دي روي إف بي تي»، تلاهما التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق «إم إم تكنولوجي» بفارق دقيقة و9 ثوانٍ.

وتنطلق الثلاثاء ، منافسات المرحلة الثالثة من رالي داكار السعودية، وذلك في مرحلةٍ دائرية تبدأ من محافظة العلا، ولمسافةٍ تبلغ 736 كلم، منها 422 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت