السوبر الإسباني.. برشلونة أول الواصلين

وصلت بعثة فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، للمشاركة في بطولة كأس السوبر إلى جانب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو.

ويقود بعثة بطل الدوري الإسباني، وحامل لقب البطولة، خوان لابورتا رئيس النادي، وتضم نائبه الأول رافائيل يوستي وأعضاء مجلس الإدارة، و23 لاعبًا، فيما يغيب كل من الدنماركي أندرياس كريستنسن قلب الدفاع، وجافي لاعب الوسط، لعدم جاهزيتهما.

وسيفرض المدرب الألماني هانزي فليك حصة تدريبية واحدة عند الـ 06:00 مساءً على أحد الملاعب الرديفة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، قبل مواجهة أتلتيك بلباو الأربعاء في نصف النهائي. ويسبق التدريبَ الختامي مؤتمر صحافي للمدرب وأحد لاعبيه.