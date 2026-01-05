صلاح: عانينا أمام بنين

اعترف محمد صلاح، قائد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بمعاناة «الفراعنة» للتغلب على بنين، مساء الإثنين، وبلوغ ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وحجز المنتخب المصري بطاقته بالفوز 3ـ1 بعد تمديد المباراة التي انتهى زمنها الأصلي بالتعادل 1ـ1.

وسجّل المصريون هدفين خلال الوقت الإضافي ثانيهما بتوقيع صلاح في الرمق الأخير.

وعقب اللقاء، قال نجم ليفربول: «لقد كانت مواجهة قوية، كافحنا بدنيًا، ولم تكن مباراة سهلة».

وأضاف «المستويات متقاربة في كأس أمم إفريقيا، ولا يوجد فريق يخسر بفارق كبير في هذه البطولة، وأنا سعيد بهذا الفوز».

وأشار صلاح إلى كفاح منتخب بلاده كثيرًا ومعاناته أمام بنين من أجل حجز تذكرة التأهل إلى دور الثمانية.

وبشأن طموحه في الفوز باللقب، ختم تصريحاته قائلًا: «كنت أحلم كثيرًا باللعب في هذا المستوى، إنه شرف لي المشاركة في هذه البطولة».

وينتظر منتخب مصر في دور الثمانية الفائز من مواجهة الثلاثاء بين كوت ديفوار حامل اللقب وبوركينا فاسو.