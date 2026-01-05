هدف يفصل صلاح عن حسام حسن.. وشراكة مع ماني في «الثامن»

تقدّم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى المركز الثامن في قائمة هدّافي كأس أمم إفريقيا تاريخيًا، مقلصًا الفارق مع مواطنه حسام حسن، مدرب «الفراعنة»، إلى هدف واحد.

وسجّل صلاح هدفه العاشر في أمم إفريقيا خلال مباراة منتخب بلاده ونظيره البنيني، الإثنين، لحساب ثمن نهائي النسخة الجارية «المغرب 2025».

وأتم بذلك الهدف ثلاثية الانتصار «3ـ1» التي عبرت بالمصريين إلى ربع نهائي البطولة.

وسجّل مهاجم «الريدز» هدفًا في كل مباراة خاضها ضمن النسخة الجارية، بإجمالي 3 أهداف، رافعًا رصيده التهديفي على صعيد البطولة إلى 10 أهداف.

وأصبح على بُعد هدف واحد من حسام حسن، الذي سجّل 11 هدفًا لمنتخب مصر في البطولة القارية.

ويتساوى حسام مع لاعبين اثنين غير مصريين في الرصيد التهديفي ضمن البطولة، هما الكاميروني باتريك مبوما، والإيفواري ديدييه دروجبا، النجمان المعتزلان.

ويأتي بعدهم 7 لاعبين سجلوا 10 أهداف، بينهم صلاح، والسنغالي ساديو ماني، جناح النصر السعودي، إضافة إلى 5 نجوم سابقين.

ويتصدر الكاميروني المعتزل صامويل إيتو اللائحة تاريخيًا بـ 18 هدفًا، ويليه الإيفواري الراحل لوران بوكو، صاحب الـ 14 هدفًا، ثم النيجيري رشيدي يقيني، الذي فارق هو الآخر الدنيا، بواقع 13 هدفًا، وبعده المصري المتوفى حسن الشاذلي، رابع الهدافين، بـ 12 هدفًا.

ويتصدر الشاذلي هدافي مصر في البطولة، وبعده بفارق هدف واحد حسام حسن «11»، وبفارق هدفين محمد صلاح «10».

ويليهم المعتزل أحمد حسن الذي سجّل 8 أهداف، ثم طاهر أبو زيد وعلي أبو جريشة، النجمان السابقان، بواقع 7 أهداف لكل منهما.