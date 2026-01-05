البليهي خارج حسابات إنزاجي

خرج علي البليهي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، من خيارات مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي فيما تبقّى من الموسم الجاري، وفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية».

وبحسب المصادر، فإن البليهي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بحثًا عن مشاركة أكبر، بما يدعم فرصه في الانضمام إلى المنتخب السعودي قبل كأس العالم المقبلة المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الصيف المقبل. وكان اللاعب «36 عامًا» يراهن على زيادة دقائق لعبه مع غياب زميله السنغالي خاليدو كوليبالي لانشغاله مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًا في المغرب، إلا أن إنزاجي اتجه إلى حلول أخرى في قلب الدفاع، أبرزها إشراك البرتغالي روبن نيفيش لاعب الوسط، ومتعب الحربي الظهير الأيسر بدلًا منه.

وأشارت مصادر أخرى إلى وجود اهتمام من عدة أندية في دوري روشن السعودي باللاعب، على أن تتضح وجهته خلال الأيام المقبلة في «الميركاتو الشتوي».

يُذكر أن آخر ظهور للبليهي كان في مواجهة الشارقة ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة 22 ديسمبر الماضي، قبل أن يغيب عن التشكيل الأساسي ودكة البدلاء في المباريات الثلاث الأخيرة بالدوري أمام الخليج والخلود وضمك.

وخلال ثمانية مواسم ونصف الموسم بقميص القطب العاصمي، خاض اللاعب 263 مباراة سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 3 أهداف، وفق إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، وأسهم في تحقيق 5 ألقاب للدوري، و3 بطولات لكأس الملك، و3 للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا.