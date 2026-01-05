الثلاثاء.. سعدان يفحص العضلة الخلفية

يخضع المغربي مروان سعدان، لاعب وسط فريق الفتح الأول لكرة القدم، الثلاثاء، إلى فحص طبي دقيق بعد إصابته أمام الشباب، ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي، السبت الماضي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن الفحص سيحدد إمكانية مشاركة سعدان من عدمها أمام نيوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 14.

ويعاني سعدان من إصابة العضلة الخلفية، وسيخضع إلى مزيد من الفحوصات قبل التدريبات الجماعية، الثلاثاء، من أجل معرفة إمكانية مشاركته في التدريبات.

ويحتل الفتح المركز العاشر في ترتيب سلم دوري روشن برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين، فيما خسر الفريق 6 مواجهات.