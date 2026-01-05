مصر تخسر حمدي.. وتريزيجيه مهدد

خسر المنتخب المصري الأول لكرة القدم جهود محمد حمدي، ظهيره الأيسر، لنهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما أصبح مهددًا بفقدان خدمات الجناح محمود حسن «تريزيجيه» فيما تبقّى من المشوار.

وعبر بيان على حسابه في منصة «إكس»، أفاد الاتحاد المصري نقلًا عن محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، بثبوت إصابة حمدي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد خضوعه لأشعة تشخيصية.

وأكد أبو العلا أيضًا وفق البيان إظهار الأشعة إصابة تريزيجيه بتمزُّق في أربطة الكاحل، مشيرًا إلى وجود محاولات لتجهيزه للحاق ببقية مباريات المنتخب ضمن البطولة.

وغادر حمدي الملعب في أولى دقائق الوقت البديل من الشوط الأول أمام بنين، الإثنين، متأثرًا بإصابته، ودخل مكانه زميله أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر.

وفي الدقيقة 59، خرج تريزيجيه مستبدلًا بزميله إمام عاشور، لاعب الوسط، بعد شكواه من الإصابة.

وفاز منتخب مصر على بنين 3ـ1، وتأهل إلى ربع النهائي للمرة الـ 11 تاريخيًا منذ اعتماد هذا الدور في كأس إفريقيا عام 1992.

وفي ربع النهائي، سيتواجه، السبت المقبل، مع الفائز من مباراة الثلاثاء بين المنتخبين الإيفواري والبوركيني، ضمن دور الـ 16.