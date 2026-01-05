«شتوية الشباب».. مشيد وعبادة

طُرح اسم الجزائري ضياء الدين مشيد، جناح فريق اتحاد العاصمة الجزائري الأول لكرة القدم، على طاولة إدارة نادي الشباب تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة. وفي حال إتمام الصفقة، سيُسجَّل الجناح الأيمن ضمن قائمة مواليد 2004 فما فوق، إلا أن الإدارة الشبابية لا تزال تدرس الخيارات المتاحة قبل حسم التعاقد مع مشيد، وفقًا للمصادر ذاتها.

وخلال الموسم الجاري، خاض اللاعب الجزائري «19 عامًا» خمس مباريات مع فريقه دون أي مساهمة تهديفية، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».

كما تقدمت الإدارة الشبابية بطلب التعاقد مع الجزائري أشرف عبادة، لاعب أولمبي الشلف، الذي يسعى الوكرة القطري أيضًا إلى كسب خدماته في «الميركاتو الشتوي»، بحسب المصادر نفسها.

ويشغل عبادة «26 عامًا» مركز قلب الدفاع، وخاض خلال الموسم الجاري 12 مباراة بإجمالي 1.024 دقيقة، وفقًا لـ«ترانسفير ماركت».

ويعيش الفريق العاصمي موسمًا متراجعًا نسبيًا، إذ يحتل المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 8 نقاط، من انتصار واحد و5 تعادلات مقابل 6 هزائم.