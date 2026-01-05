‎مهرجان الصقور.. تتويج 12 دوليّا بكؤوس الملك عبدالعزيز

شهدت أشواط المحترفين الدوليين ضمن مسابقة الملواح في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الإثنين، تتويج 12 محترفًا دوليًّا بكؤوس الملك عبدالعزيز.

وينظم نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم «شمال مدينة الرياض» المهرجان حتى السبت المقبل، وسط مشاركة دولية واسعة، إلى جانب تتويج الفائزين بشوط نوفا المخصص للصقور المنغولية.

وشارك 224 صقرًا في أشواط المحترفين، وحقق الصقارون البحرينيون أربع كؤوس، ففي شوط مثلوث جير قرناس، ظفر محمد الهاجري بالكأس عبر الصقر 50 عذاري G، كما حقق فريق BHR لقب شوط حر قرناس بالصقر 27، وحقق أحمد الهاجري كأسي فئتي شاهين فرخ وقرناس عبر الصقرين S1 وذهب S56.

وحصد فريق F3 – S الإماراتي أربع كؤوس لفئات جير بيور فرخ وقرناس عبر الصقرين B16 والمتوتر، وجير شاهين قرناس عبر الصقر S9، وجير تبع قرناس بالصقر T50، كما حقق فريق «F3» الإماراتي ثلاث كؤوس لفئات مثلوث جير فرخ عبر الصقر 111، مثلوث شاهين فرخ عبر الصقر 75، ومثلوث تبع فرخ بالصقر 99، وتوج الإماراتي محمد البلوشي بكأس فئة حر فرخ عبر الصقر «علقم».

وفي شوط نوفا المخصّص للصقور المنغولية، فاز بالمركز الأول فريق بن جِراء بالصقر H12، فيما جاء في المركز الثاني الصقار سلطان العامر بالصقر H6، وحلّ ثالثًا الصقار حميد المنصوري.

وتجرى الثلاثاء أشواط نخبة المحليين على 12 كأسًا من كؤوس الملك عبدالعزيز لفئات مثلوث جير بيور فرخ وقرناس، وجير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ وقرناس، وجير تبع فرخ وقرناس، وحر فرخ وقرناس، وشاهين فرخ وقرناس.