نيوكاسل يدين الإساءات العنصرية ضد ويلوك

دان نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الإثنين، الإساءة العنصرية والتهديدات بالعنف التي تلقاها ويلوك لاعب الوسط، مؤكدًا دعمه الكامل لأي تحقيق يهدف إلى تحديد هوية المسؤول ومحاسبته.

وكان ويلوك لاعب الوسط الإنجليزي ذو الأصول الكاريبية نشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورة لرسائل تلقاها من أحد المتابعين، تضمنت إساءات عنصرية له ولعائلته، إضافة إلى تهديدات بالقتل، وذلك ‌عقب فوز نيوكاسل ‌على كريستال بالاس 2ـ0 ⁠في ​الدوري ‌الإنجليزي الممتاز الأحد. ورد ويلوك على الرسائل في قصته على «إنستجرام» قائلًا: «أدعو الله أن يغفر لك ولأحبابك».

وأكد نيوكاسل أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا لمثل هذه الإساءات، مضيفًا عبر ⁠منصة «إكس»: «للأسف، واجه جو هذا الأمر من ‌قبل. وفي كل مرة، كان ‍دعمنا له أولوية قصوى.. ‍أبلغنا الشرطة سريعًا وسنساند أي تحقيق ‍لتحديد هوية الجاني ومحاسبته أينما كان».

وأضاف النادي: «لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة إلا من خلال إجراءات صارمة من شركة ميتا المالكة لإنستجرام. نحث الشركة ​على تزويد الشرطة بكل المعلومات اللازمة لتحديد هوية الجاني، وبأسرع وقت ممكن».

وتأتي هذه الواقعة ⁠بعد حوادث مشابهة، إذ تعرض ماتيس تيل، مهاجم توتنام، لإساءة عنصرية عبر الإنترنت في أغسطس الماضي، كما ألقي القبض على شخصين بتهمة الإساءة العنصرية لجيس كارتر مدافعة منتخب إنجلترا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أعلن في نوفمبر الماضي عن زيادة في المحتوى المسيء عبر الإنترنت الذي يستهدف اللاعبين والمسؤولين، مؤكدًا تكثيف جهوده لمكافحة المشكلة، وحث الاتحادات ‌الوطنية على متابعة هذه الحالات ووضع المسيئين على القائمة السوداء لفعاليات «فيفا» المستقبلية.