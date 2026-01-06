بأكبر انتصار منذ 22 عاما.. نيجيريا تنتزع التأهل الـ 12

دوَّن المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم انتصاره الأكبر في كأس الأمم الإفريقية منذ 22 عامًا، بالتغلب على موزمبيق 4ـ0، مساء الإثنين، في مباراة احتضنها ملعب فاس لحساب ثمن نهائي النسخة الجارية «المغرب 2025».

وجاءت الأهداف الأربعة بالترتيب عن طريق الجناح أديمولا لوكمان، والمهاجم فيكتور أوسيمين «ثنائية»، والجناح الآخر أكور آدمز في الدقائق 20 و25 و47 و75.

وللمرة الأولى يفوز المنتخب النيجيري بفارق أربعة أهداف فأكثر ضمن بطولة الأمم منذ انتصاره بالنتيجة ذاتها «4ـ0» على جنوب إفريقيا لحساب مرحلة المجموعات من نسخة 2004.

ووصل النيجيريون إلى ربع نهائي أمم إفريقيا للمرة الـ 12 منذ اعتماد هذا الدور ضمن البطولة بدءًا من نسخة 1992.

وعجزت نيجيريا عن بلوغ ربع النهائي في نسخة 2021 فقط، بينما وصلت إليه خلال جميع مشاركاتها الأخرى منذ إقرار هذا الدور.

وسيلتقي المنتخب المكنى بـ «النسور الخضر الخارقة» في ربع النهائي، السبت المقبل، مع الفائز من مباراة الثلاثاء بين الجزائر والكونغو الديمقراطية.