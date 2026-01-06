الكسر يجبر جفارديول على الجراحة

كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن خضوع الكرواتي يوسكو جفارديول، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، لعملية جراحية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بعد إصابته بكسر في ساقه الأحد في مواجهة تشيلسي.

وغادر جفارديول وقبله زميله البرتغالي روبن دياز الملعب في الشوط الثاني، قبل أن يسجل إنزو فرنانديز هدف التعادل لتشيلسي في الوقت المحتسب بدل الضائع «1-1».

وأوضح النادي إلى أن جفارديول أصيب بكسر في عظم الساق اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن الفحوصات جارية لتحديد قوة الإصابة وفترة الغياب.

وبذلك تتقلص الخيارات الدفاعية بيد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حيث يغيب جون ستونز منذ الشهر الماضي بسبب إصابة في الفخذ، بينما يشارك ريان آيت نوري مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية.

وبخلاف ذلك، غاب لاعب الوسط نيكو جونزاليس عن مباراة تشيلسي بسبب إصابة طفيفة، كما يعاني جوارديولا من قائمة غيابات أخرى في مواجهة برايتون، مساء الأحد، تضم كلًا من سافينيو وأوسكار بوب وماتيو كوفاسيتش، وعمر مرموش المشارك مع مصر في بطولة الأمم الإفريقية.

في المقابل، يبقى الخبر السار لسيتي عودة قائده الإسباني رودري، للمشاركة في مباراة كاملة، وذلك في أول ظهور له بالتشكيلة الأساسية منذ أكتوبر الماضي.