إيقاف مجرشي مباراتين وتغريمه 20 ألفا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، إيقاف علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي، مباراتين، وتغريمه 20 ألف ريال، على خلفية طرده أمام النصر، الجمعة الماضي، خلال الدقائق الأخيرة من قمة الجولة الـ 13 من دوري روشن.

وأشارت اللجنة، عبر نص القرار الذي أعلنته، إلى ارتكاب مجرشي مخالفة «السلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، وفقًا لما ورد في تقرير حكم المباراة».

ولفتت إلى ثبوت مخالفة اللاعب للمادة (48-1-2) من لائحة «الانضباط والأخلاق»، ما أوجب معاقبته بالإيقاف مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع الفريق الأول.

وتشمل العقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، الذي ترتب على نيله بطاقة حمراء خلال اللقاء.

وتضمن القرار، الذي أكدت اللجنة غير قابليته للاستئناف، إلزام مجرشي بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألفًا لحساب الاتحاد السعودي.

وانتهت تلك المباراة، التي احتضنها ملعب «الإنماء» في جدة، بفوز صاحب الضيافة 3ـ2.

وإلى جانب لاعب الأهلي، وقعت «الانضباط والأخلاق» العقوبة ذاتها على الغيني، ألفا سيميدو، لاعب وسط الفيحاء، لارتكابه المخالفة عينها أمام الخلود وطرده في المباراة التي جرت السبت لحساب الجولة الـ 13.

في المقابل، اكتفت بعقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة على ماجد كنبة، لاعب وسط الخليج، وتغريمه 10 آلاف، بسبب سلوك «اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس» الذي أدى إلى طرده خلال لقاء فريقه مع النجمة، الجمعة، ضمن الجولة ذاتها.