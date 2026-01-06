قائمة أخضر 23.. النصر الأكثر.. و2 من «يلو»

غذّى نادي النصر قائمة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم بـ 4 لاعبين، ليكون أكثر الأندية تمثيلًا في القائمة المشاركة بكأس آسيا التي تنطلق الثلاثاء في السعودية.

وتصدر الأصفر أكثر الأندية التي اُسْتُدْعِي لاعبوها في القائمة القارية، فيما جاء ثانيًا الاتفاق والاتحاد والشباب بـ3 لكل منهم، وخلفهم الخلود والأهلي بضم لاعبين فقط، وواحد من أندية الهلال ونيوم والدرعية والرياض والرائد والقادسية.

وضم الأخضر رباعي النصر سالم النجدي وبسام هزازي وراكان الغامدي وعبدالرحمن سفياني.

والتحق بمعسكر الأخضر 3 لاعبين من الاتفاق هم تركي بالجوش وعواد دهل وفارس الغامدي، وثلاثي أيضًا من الاتحاد تضمنوا حامد يوسف وعبدالرحمن العبيد ومحمد برناوي، بينما شملت القائمة التي زودا بها الشباب الأخضر كل من فيصل الصبياني وماجد عبدالله وهمام الهمامي.

فيما شملت القائمة 4 لاعبين توزعوا بالتساوي على الأهلي «محمد يوسف وياسين الزبيدي»، والخلود «مهند اليحيى وعبدالعزيز العليوة».

واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو خالد العسيري من الدرعية، وسليمان هزازي مدافع الرياض، ومحمد الدوسري ظهير الرائد ومصعب الجوير لاعب وسط القادسية وثامر الخيبري من نيوم، إضافة إلى عبدالله رديف مهاجم الهلال.