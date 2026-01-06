ملاعب آسيا 23.. توسعة مدرجات وتهيئة أرضيات

أكملت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا «2027»، جاهزية الملاعب المستضيفة لمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية» لكرة القدم، من حيث تهيئة أرضيات الملاعب، وتوسعة المدرجات، إلى جانب تطبيق خطط الأمن والسلامة.

وشملت الجاهزية الملاعب في مدينتَي الرياض وجدة، وذلك ضمن التحضيرات النهائية لانطلاق الحدث القاري، الذي تستضيفه السعودية، ابتداءً من الثلاثاء وحتى 24 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا.

وشملت الجاهزية أربعة ملاعب رئيسة :«مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ونادي الشباب ، وملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، والملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية »، حيث جرى استكمال جميع الأعمال الفنية والتشغيلية وفق المتطلبات والمعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة.

وطبقًا للجنة المحلية المنظمة تضمنت أعمال الجاهزية تهيئة أرضيات الملاعب، وتوسعة المدرجات في ملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب تطبيق خطط الأمن والسلامة، ومسارات دخول وخروج الجماهير، بما يضمن تجربة تنظيمية متكاملة داخل الملاعب وخارجها.

ونفّذت اللجنة المحلية المنظمة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من التجارب التشغيلية والاختبارات الميدانية في الملاعب المستضيفة، بهدف التأكد من كفاءة الأنظمة التشغيلية، ورفع مستوى التنسيق بين الفرق العاملة، وضمان الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المنافسات.

وأكدت اللجنة أن اكتمال جاهزية الملاعب يعكس تطوّر البنية التحتية الرياضية في السعودية، ويجسّد قدرتها على استضافة البطولات القارية وفق أعلى المعايير الاحترافية، مشيرةً إلى أن بطولة كأس آسيا تحت 23 تمثل محطة رئيسية ضمن مسار الاستعداد لاستضافة كأس آسيا 2027.

