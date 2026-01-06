كأس آسيا..اللجنة الإعلامية تصدر 120 بطاقة

أصدرت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، نحو 120 بطاقة خاصة للإعلاميين السعوديين والأجانب، بهدف تغطية منافساتها التي تنظم في مدينتي الرياض وجدة، خلال الفترة من 8 إلى 24 يناير الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبدأت اللجنة الإعلامية، إجراءات توزيع البطاقات الأسبوع الماضي، عبر المركز الإعلامي في مدينة عبدالله الفيصل بجدة ومدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وتنطلق البطولة القارية، ابتداء من الثلاثاء بمواجهتي فيتنام أمام الأردن والسعودية ضد قرغيزستان، ضمن المجموعة الأولى، وتلعب منافسات المجموعتين الأولى والثانية على ملعبي الأمير عبدالله الفيصل ورديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يحتضن ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، وملعب نادي الشباب، المجموعتين الثالثة والرابعة.