ماذا تعرف عن دي بياجو مدرب الأخضر الأولمبي في كأس آسيا؟

خلت خزانة الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، من الألقاب عندما كان لاعبًا، فيما يضع رهانه في كأس أمم آسيا لفئة الأولمبي 2026 على 23 صقرًا لتذوق طعم التتويج للمرة الثانية من مقاعد التدريب.

ويفتتح الأخضر مشواره في البطولة، التي تستضيفها بلاده، بمواجهة قرغيزستان، الثلاثاء، لحساب باكورة جولات المجموعة الأولى، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

بشعره المجعّد، الذي تساقط مع تقدمه في العمر مخلفًا صلعة اشتهر بها، خاض دي بياجو مسيرة احترافية، بدأت من لاتسيو، القطب العاصمي، واستمرت عبر محطات متتالية، مر خلالها على مونزا، وفوجيا، وروما، القطب العاصمي الثاني، وإنتر ميلان، وبريشيا، ونهاية بأسكولي الذي شهد تعليق حذائه عام 2007.

وبين عامي 1998 و2002 نال لاعب الوسط الدفاعي فرصة ارتداء قميص المنتخب الإيطالي، وشارك برفقته في نسختي كأس العالم 1998 و2002، وأمم أوروبا 2000.

وعلى الرغم من تمثيله فرق كبرى، لم ينجح دي بياجو في تزيين سجلاته بأي لقب، وبقيت تجربته مع إنتر ميلان شاهدة على النحس الذي طارده خلال مسيرته الاحترافية.

فمع الفريق المكنّى بـ «النيراتزوري» كان قريبًا من التتويج 3 مرات، لكنه اكتفي في كل منها بالوصافة، بعد خسارة نهائي كأس إيطاليا والسوبر 2000، والاستسلام ليوفنتوس في سباق لقب الدوري «Serie A» موسم 2002ـ2003.

ودوليًا لازمه النحس ذاته، ومنعه من نيل شرف اعتلاء عرش أوروبا برفقة المنتخب الإيطالي عام 2000، عندما خسر «الآتزوري» نهائي كأس الأمم بسيناريو درامي أمام فرنسا 1ـ2.

وقضى الإيطالي غالبية مسيرته في خط الوسط، كما استفاد منه مدربوه في مركز قلب الدفاع خلال مناسبات عدة، بفضل قدراته الدفاعية وقوته البدنية رغم امتلاكه قامة متوسطة يبلغ طولها 175 سم.

دي بياجو، الذي ولد في 3 يونيو 1971، اعتزل كرة القدم بعمر الـ 36، وبدأ بعد عام مسيرته التدريبية، بتجربتين متواضعتين متتاليتين مع الثنائي المغمور لا ستورتا، وتشيسكو كولاتينو.

وفي موسم 2010ـ2011 أسندت إليه مهمة تدريب فريق روما للشباب، ثمّ عمل كشّافًا للمنتخب الإيطالي، وبعد تلك التجربة تسلم الدفة الفنية للآتزوري تحت 20 عامًا.

وامتدت فترته مع تلك الفئة عامين تخللتها 17 مباراة، فاز بعشر منها، قبل الانتقال إلى منتخب تحت 21 عامًا.

وبعد إقالة جانبييرو فينتورا من قيادة المنتخب الأول لفشله في التأهل إلى كأس العالم 2018، كلف الاتحاد الإيطالي دي بياجو بالمهمة مؤقتًا، وخاض اختبارين تجريبيين، خسر في أولاهما أمام الأرجنتين 0ـ2، وأنهى الثاني متعادلًا 1ـ1 مع إنجلترا، ثم ترك الدفة إلى روبرتو مانشيني.

وعاد دي بياجو إلى منتخب 21، واستمر حتى تقديم استقالته في 25 يونيو 2019، بعد مغادرة بطولة أوروبا للشباب، التي استضافتها إيطاليا، من الدور الأول، مسدلًا الستار على تجربة دامت 6 أعوام وشهدت 58 مباراة.

وأمضى المدرب بعد ذلك تجربتين غير موفقتين مع سبال الإيطالي ودينامو تيرانا الألباني، دامت الأولى لـ 15 مباراة فقط من فبراير إلى أغسطس 2020، والثانية لعشرة لقاءات بين أغسطس وأكتوبر 2023.

وفي 31 أغسطس 2024 أعلن الاتحاد السعودي توقيع عقد معه لتدريب منتخب الشباب، ثم انتقل إلى فئة الأولمبي وفاز معها بكأس الخليج ديسمبر الماضي، محققًا لقبه الأول وهو بعمر الـ 54 عامًا.