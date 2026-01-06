قرغيزستان.. مشاركة أولى وستة إخفاقات

يشارك منتخب قرغيزستان تحت 23 عامًا لكرة القدم، للمرة الأولى، في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق الثلاثاء بمدينتي جدة والرياض السعوديتين، وذلك بعد ست محاولات سابقة.

وتعد رياضة كرة القدم حديثة نسبيًا في الدولة ذات التضاريس الجبلية الواقعة في آسيا الوسطى فبعد استقلالها عن الاتحاد السوفيتي في 1991 بدأت تتلمس طريقها وتكون اتحادها المحلي والذي ظهر للوجود في 1992، وكانت أول مباراة رسمية للمنتخب في أغسطس من العام نفسه ضد أوزبكستان في بطولة آسيا الوسطى وخسر بثلاثية نظيفة.

ويستهل منتخب تحت 23 مبارياته في البطولة أمام السعودية الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم الأولى فيتنام والأردن.

وكان تأهل قرقيزستان التاريخي مستحقًا بعد تصدر مجموعته في التصفيات، والتي ضمت فلسطين وأوزبكستان بطلة نسخة 2018، وسيريلانكا، بفوزين وتعادل وبرصيد تهديفي بلغ 10 أهداف، بينما استقبلت شباكه ثلاثة.

يقود المنتخب اللاعب السابق الأوكراني البرازيلي إيدمار دي لاسيردا «45 عامًا» والذي خاض عدة تجارب من قبل مع عدد من الأندية البرازيلية والأوكرانية فيما كان اعتزاله في 2019 مع ميامي هوريكانز الأمريكي.

ويدرك دي لاسيردا صعوبة مبارياته في المجموعة التي تضم ثلاثة منتخبات لها خبرة كبيرة في البطولة وخاصة السعودية التي توجت باللقب عام 2022، لكنه وفي حديثه لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد جاهزيتهم للبطولة ورغبتهم في تقديم كرة قدم جيدة.

وأوضح أن لاعبيه خاضوا عدة معسكرات تدريبية ولعبوا عدة مباريات تجريبية ولديهم تصور كامل عن منافسيهم ومكامن خطورتهم.

وكانت قرغيزستان انضمنت رسميا للاتحاد الأسيوي لكرة القدم في 1994، وشاركت للمرة الأولى في التصفيات الآسيوية في 1996 وفي تصفيات كأس العالم في 1997.

وتسعى قرغيزستان التي يحتل منتخبها الأول المركز الـ 104 في تصنيف الاتحاد الدولي في آخر تحديثاته إلى تطوير بنيتها التحتية في كرة القدم، إذ لازال منتخبها يلعب مبارياته على ملعب يتسع فقط لـ 23 ألفًا، إذ أصبحت في مايو الماضي أحدث دولة تفتتح ملاعب «فيفا أرينا» الصغيرة كجزء من تعهد رئيس الاتحاد الدولي بإنشاء ما لا يقل عن 1000 منشأة من هذا النوع على مستوى العالم لتوفير المزيد من فرص اللعب للأطفال دعمًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.