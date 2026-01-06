الجمعة.. «جوازة ولا جنازة» في دور العرض السعودية

حضر نجوم الفيلم المصري «جوازة ولا جنازة» العرض الخاص للفيلم في سينما سكرين بـ«كايرو فيستيفال» والمقرر عرضه في مصر الأربعاء المقبل وبدور العرض السينمائية في السعودية الجمعة المقبل.

وكان «جوازة ولا جنازة» عرض ضمن أفلام الدورة الخامسة لمهرجان البحر الأحمر وحظي الفيلم باستحسان وإشادة كبيرة من النقاد والجمهور الذين حضروا عروضه.

وفي تصريح خاص بـ«الرياضية» قال بطل الفيل مشريف سلامة: «إن ما جذبه لقصة الفيلم هو اختلاف شخصية حسن الدباح عن كل ما قدمه سابقًا، مؤكدًا أنه تعمق في تفاصيل الشخصية وعالمها دون الاعتماد على أن يكون في ذهنه شخصية مثلها في الحقيقة».

وأوضح سلامة أن اسم الفيلم جاء بعد نقاشات مع شركة الإنتاج، فكان هناك تخوف من اسم الفيلم لكن الحقيقة أنه في النهاية توافق الجميع عليه حبًا في روح المغامرة والتجديد وهو ميزة كبيرة للفيلم الذي تميز في اسمه وموضوعه.

وعن تعاونه في أكثر من عمل درامي وسينمائي مع نيللي كريم زميلته أكد ارتياحه للعمل مجددًا معها ، مشيرًا إلى أن اختلاف الشخصيات التي يقدمونها معا هو سر التقارب بينهما في العمل.

وأعرب سلامة عن سعادته بما حصده الفيلم من إعجاب جمهور مهرجان البحر الأحمر، متمنيًا أن يحظى بإعجاب جمهور دور العرض السينمائي في السعودية.