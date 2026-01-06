الحسين: نحترم اليابان وانتظروا شجاعة السوريين

أبدى جهاد الحسين، مدرب المنتخب السوري تحت 23 عامًا لكرة القدم، أهمية مواجهة اليابان في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقال: «ندرك حجم قوة المنتخب الياباني، ونعلم أننا سنواجه حامل اللقب، ونحترمه كثيرًا، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود داخل أرض الملعب، وسنقاتل بشجاعة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».

وأضاف: «في مثل هذه البطولات، تكون كل مباراة مختلفة. لقد درسنا منافسنا من جميع الجوانب، وفعلنا كل ما هو مطلوب، ولدينا ثقة كبيرة باللاعبين، على الرغم من وجود بعض الإصابات التي قد تؤثر على مشاركة بعضهم».

وتابع: «عادةً ما تكون المباراة الأولى مهمة، خاصة أمام منتخب بحجم اليابان، ويجب أن نقدم فيها كل ما بوسعنا، وألا نفكر في أي شيء آخر سوى هذه المواجهة».

واختتم الحسين حديثه قائلًا: «منتخبنا يمتاز دائمًا بالروح القتالية، وقد عملت على نقل خبراتي إلى اللاعبين، ووضعنا اللبنة الأولى لتكوين فريق قادر على مقارعة أفضل المنتخبات في قارة آسيا».