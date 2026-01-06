السينما السعودية في ديسمبر.. 12 مليونا و33 فيلما

كشفت هيئة الأفلام عن أن إجمالي إيرادات شباك التذاكر للفترة من 28 ديسمبر 2025م إلى 3 يناير 2026م، بلغت 12.409.107 مليون ريال، فيما بلغ عدد التذاكر المباعة خلال الأسبوع المذكور 233.892 تذكرة.

ووفقًا لتقرير شباك التذاكر الصادر عن الهيئة، تم عرض 33 فيلمًا خلال هذه الفترة، تنوّعت ما بين أفلام مصرية، وأمريكية، وهندية، وسعودية، وبريطانية، وأسترالية، وألمانية.

وفيما يتعلق بأداء الأفلام، تصدّر الفيلم المصري «طلقني» قائمة الأعلى تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر بـ 3.503.655 ريالًا، تلاه الفيلم الأمريكي «Avatar FinAnd Ash» بـ 1.814.165 ريالًا، ثم «Anaconda» بـ 1.668.139. وجاء فيلم «Spongebob Movie: Search For Squarepants. The» رابعًا بـ 1.033.828 ريالًا، فيما حلّ الفيلم المصري «الست» في المركز الخامس بـ 845.084 ريالًا.

ونافس الفيلم السعودي «المجهولة» في شباك التذاكر، وحلّ في المركز الـ 12 بإيرادات بلغت خلال الأسبوع المذكور 198.726 ريالًا.

وفيلم «المجهولة» من نوع الأفلام الإجرامية، وتدور أحداث الفيلم حول العثور على جثة فتاة مراهقة في قلب الصحراء، فثار العديد من التساؤلات حول شخصية الفتاة، وتقرر سيدة البحث عن ملابسات الجريمة وجمع معلومات عن الجثة المجهولة، وحل اللغز المحاط بالجريمة.

والفيلم من بطولة ميلا الزهراني، عزيز غرباوي، عبد الله القحطاني، شافي الحارثي، عهود الجدعان، عهود السامر، ومن إخراج هيفاء المنصور.