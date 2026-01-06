أويوا: حضرنا بعناصر جديدة دفاعا عن اللقب

أكد جو أويوا، مدرب منتخب اليابان تحت 23 عامًا لكرة القدم، جاهزية فريقه لخوض المواجهة الافتتاحية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري.

وقال أويوا، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة الافتتاحية أمام سوريا: «نحن مستعدون جيدًا لهذه البطولة، ونسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا في المباراة الأولى».

وأضاف: «ندرك حجم الضغوط بحكم كوننا حامل اللقب قبل عامين، لكننا حضرنا بتشكيلة مختلفة عن المنتخب الذي توّج بالبطولة الماضية، وسنحاول منذ البداية الدفاع عن اللقب الذي نحمله».

وتابع: «لدينا معرفة تامة بمنتخب سوريا، الذي واجهناه في كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا، كما جمعنا معلومات عن بقية المنتخبات المشاركة، من أجل الاستعداد بأفضل صورة ممكنة لهذه البطولة».