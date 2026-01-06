الرئيسية / الكرة العالمية

أويوا: حضرنا بعناصر جديدة دفاعا عن اللقب

جو أويوا، مدرب منتخب اليابان تحت 23 عامًا لكرة القدم، خلال حديثه في المؤتمر الصحافي تصوير: عبد الله أحمد
جدة ـ عبد الله أحمد 2026.01.06 | 03:31 pm

أكد جو أويوا، مدرب منتخب اليابان تحت 23 عامًا لكرة القدم، جاهزية فريقه لخوض المواجهة الافتتاحية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري.
وقال أويوا، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة الافتتاحية أمام سوريا: «نحن مستعدون جيدًا لهذه البطولة، ونسعى إلى تقديم أفضل ما لدينا في المباراة الأولى».
وأضاف: «ندرك حجم الضغوط بحكم كوننا حامل اللقب قبل عامين، لكننا حضرنا بتشكيلة مختلفة عن المنتخب الذي توّج بالبطولة الماضية، وسنحاول منذ البداية الدفاع عن اللقب الذي نحمله».
وتابع: «لدينا معرفة تامة بمنتخب سوريا، الذي واجهناه في كأس آسيا للشباب تحت 20 عامًا، كما جمعنا معلومات عن بقية المنتخبات المشاركة، من أجل الاستعداد بأفضل صورة ممكنة لهذه البطولة».


