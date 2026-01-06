40 موظفا يقودون المركز الإعلامي

تحوّل المركز الإعلامي في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة إلى خلية نحل، تحت قيادة أسامة المعلم، المشرف العام على المركز، بمشاركة نحو 40 عاملًا يؤدون أدوارًا متعددة، تتراوح بين الإشراف والتطوع والمراقبة.

وتنطلق الأعمال المناطة بالعاملين في المركز يوميًّا من الـ 09:00 صباحًا، ولمدة لا تقل عن 12 ساعة، وذلك بمتابعة من الروسية تاتيانا تشيكي، مديرة خدمات الإعلام.

إلى ذلك، أوضحت مصادر خاصة بـ«الرياضية» أنَّه جرى طباعة 123 بطاقة إعلامية حتى الآن، على أن يرتفع العدد عقب انتهاء مباريات الجولة الأولى.

وبيَّنت المصادر أنَّ الإعلاميين السعوديين احتلوا المرتبة الأولى من حيث الحضور في البطولة، بواقع 36 إعلاميًّا ما بين مذيع وصحافي ومصور، فيما جاء الإعلاميون الأردنيون في المرتبة الثانية بعدد بلغ 11 إعلاميًّا.