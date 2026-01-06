أبطال الأخضر في آسيا تحت 23 عاما.. أين هم الآن؟

بدأ المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم مشواره في كأس آسيا عام 2022 بفوز كبير في مرحلة المجموعات بنتيجة 5ـ0 على طاجيكستان، حين سجَّل له كلٌّ من حمد اليامي، عبد الله رديف، أيمن يحيى، هيثم عسيري، ومتعب الحربي.

وتعادل الأخضر الشاب في المباراة الثانية أمام اليابان بنتيجة 0ـ0، قبل أن يفوز على الإمارات بهدفي أيمن يحيى وسعود عبد الحميد، ليضمن التأهل إلى ربع النهائي.

وفي ربع النهائي، حقق الأخضر الفوز على فيتنام بنتيجة 2ـ0 بفضل هدفي متعب الحربي وفراس البريكان، قبل التفوق في نصف النهائي على أستراليا بالنتيجة ذاتها، بهدفي حسين العيسى وأيمن يحيى.

وأحرز الفريق اللقب في المباراة النهائية بفضل هدفي أحمد الغامدي وفراس البريكان في شباك منتخب أوزبكستان، ليتوج الأخضر الأولمبي بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وشارك في المباراة النهائية للبطولة حينها تشكيلة تتكوَّن من نواف العقيدي في حراسة المرمى، وفي الدفاع حمد اليامي، سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، ومتعب الحربي، فيما لعب في الوسط إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، حسين العيسى، وأحمد الغامدي، وفي الهجوم أيمن يحيى وفراس البريكان، فيما دخل من دكة البدلاء كلٌّ من زياد الجهني، عوض الناشري، وتركي العمار.

ويحرس نواف العقيدي حاليًّا مرمى فريق النصر، كما أنَّه يُعد الحارس الأساسي والمرشح لحماية عرين المنتخب السعودي الأول في نهائيات كأس العالم 2026، فيما يشارك حمد اليامي مع فريق الهلال بعد لعبه لفترة قصيرة في صفوف الشباب.

وغادر سعود عبد الحميد الملاعب السعودية ليحترف في صفوف روما الإيطالي، قبل انتقاله هذا الموسم إلى صفوف لانس الفرنسي بنظام الإعارة، بينما انتقل متعب الحربي من الشباب إلى الهلال عام 2024، ولا يزال يرتدي قميص الأزرق العاصمي حتى الآن.

وبعد أن لعب في صفوف الاتفاق، انتقل إبراهيم محنشي إلى فريق القادسية عام 2023، ولا يزال مع الفريق إلا أنَّه لا يشارك كثيرًا خلال منافسات الموسم الجاري، فيما انتقل حسين العيسى إلى فريق الجبلين عام 2025، بعد تجربتين سابقتين مع الوحدة والباطن.

وارتدى حامد الغامدي قميص فريق الاتحاد بعد لعبه سابقًا مع الاتفاق، كما أنَّه يشارك الآن مع الفريق الغربي محليًّا وقاريًّا، وبالمثل يشارك زميله أحمد الغامدي أيضًا مع الاتحاد، بعد انتقاله قادمًا من الاتفاق، ولعبه لفترة في صفوف نيوم على سبيل الإعارة.

وفي خط الهجوم، يُمثّل فراس البريكان الأهلي بعد قدومه من الفتح عام 2023، إذ يعد أبرز المهاجمين في تشكيلة فريقه ومنتخب الأخضر الأول، فيما استمر أيمن يحيى في صفوف فريق النصر، مع مشاركته بانتظام في تشكيلة الصقور.

وعلى مستوى البدلاء في كأس آسيا تحت 23 عامًا في 2022، يشارك زياد الجهني حاليًّا بانتظام مع فريق الأهلي بعد تصعيده من الفئات السنية، وبالمثل استمر عوض الناشري في صفوف الاتحاد من الناشئين إلى الفريق الأول، بينما انتقل تركي العمار من الشباب إلى القادسية، في صفقة انتقال صيف 2023.

وفيما يخص العناصر التي لم تشارك كثيرًا، يحضر الحارس عبد الرحمن الشمري حاليًّا في صفوف الوحدة، بعد عدة تجارب سابقة مع النصر والقادسية ونجران والعربي والفيصلي، فيما انتقل وليد الأحمد من الفيصلي إلى التعاون والذي يشارك معه الآن، بينما انتقل خليفة الدوسري من الهلال إلى نيوم، وانتقل مشعل الصبياني من الفيصلي إلى الاتفاق، وسعد بالعبيد من التعاون إلى الأهلي، قبل لعب الموسم الجاري معارًا مع الشباب.

ويحضر أيضًا في صفوف الأندية من قائمة الأخضر الأولمبي في كأس آسيا عام 2022 عدد من اللاعبين، هما هيثم عسيري الذي لعب في صفوف الأهلي سابقًا قبل انتقاله إلى القادسية، وعبد الله رديف الذي لعب معارًا بعدها مع أكثر من فريق مثل التعاون والشباب والاتفاق قبل عودته مع الهلال، كما استمر محمد مران في صفوف النصر، بينما يشارك عبد الرحمن الصانبي مع الأهلي في مركز حراسة المرمى، بسبب وجود السنغالي إدوارد ميندي مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.