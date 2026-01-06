النصر.. كومان جاهز.. وشكوك تحاصر سيماكان

شارك الفرنسي كينجسلي كومان، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، في التدريبات التي جرت على ملعب «دار النصر» في الرياض، بعد أن لازم العيادة الطبية، الإثنين، إثر شعوره بشدٍّ في عضلة السمانة بالساق، وفقًا لمصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ كومان «29 عامًا» تعافى تمامًا، ولم يعد يشكو من أي آلام، وأبدى جاهزيته، حيث أدى مع زملائه اللاعبين التدريب الرئيس، الذي استمر نحو 120 دقيقة، استعدادًا لمواجهة القادسية، التي تجرى الخميس على ملعب «الأول بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وكشف المصدر نفسه عن أنَّ الشكوك لا تزال تحيط بمشاركة الفرنسي محمد سيماكان، مدافع الفريق، في مواجهة الخميس، بعد أن شارك في جزءٍ محدود من التدريبات، قبل أن يعود إلى العيادة لاستكمال مراحل التأهيل، التي يخضع لها منذ تعرضه لإصابة خلال التدريبات الجماعية في 22 ديسمبر الماضي، أثناء فترة التوقف.

وغاب المدافع الفرنسي عن مواجهة فريقه أمام الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا 2، واستمر غيابه عن مباريات الأخدود والاتفاق والأهلي دوريًّا.

ولعب سيماكان مع النصر هذا الموسم 15 مباراة في جميع المسابقات، منها ثماني مباريات في دوري روشن السعودي، وثلاث مباريات في دوري أبطال آسيا، ومباراتان في كأس الملك، ومثلهما في كأس السوبر، وتمكن من تسجيل هدفين، ونال بطاقة صفراء واحدة.

إلى ذلك، فرض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق الأصفر، مرانًا جماعيًّا شارك فيه جميع اللاعبين، تضمّن تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مواجهة الأهلي، والتي خسر فيها الفريق النقاط الثلاث، وتركز العمل على المهام التي سيؤديها الظهيران سلطان الغنام وأيمن يحيى، الذي سيعوّض غياب نواف بوشل الموقوف بعد تلقيه بطاقة حمراء في المباراة الأخيرة.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، مع إسدال الستار على منافسات الجولة الـ13.