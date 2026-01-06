بعد 43 عاما مباريات الظهر تعود إلى السعودية

تعيد مواجهة المنتخب الأردني تحت 23 عامًا لكرة القدم أمام نظيره الفيتنامي، ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا، إلى الأذهان لقاء أحد والنصر عام 1982.

حينها جرت المباراة مساءً قبل أن تشهد أمطارًا غزيرة، ما جعل الحكم حسن المالكي يوقفها عند الدقيقة 54، وتقرر استكمالها في اليوم التالي عند الـ 01:00 ظهرًا، بسبب أنَّ الأنصار والاتفاق كانا سيخوضان مواجهة على الملعب ذاته مساءً.

وسجَّل حينها أهداف النصر ماجد عبد الله وليرا.

وبخلاف هذه المباراة التي مرَّ عليها 43 عامًا، يُعد هذا الموعد حدثًا غير مألوف في الملاعب السعودية، إذ لم يسبق، وفق المتعارف عليه في المنافسات القارية، أن جرت مباريات آسيوية في فترة الظهيرة داخل السعودية طوال تاريخها، في ظل الاعتماد غالبًا على توقيتَي العصر والمساء لأسباب الحرارة والجاهزية الجماهيرية والبث التلفزيوني.

وتستضيف البطولة أربعة ملاعب رئيسة موزعة بين الرياض وجدة، هي: ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وملعب نادي الشباب في الرياض، إضافة إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، والملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ومن المنتظر أن يشهد دور المجموعات خوض 10 مباريات في التوقيت ذاته «2:30 ظهرًا».

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن درجة الحرارة في جدة أثناء اللقاء ستصل إلى نحو 31 درجة مئوية، على أن تنخفض تدريجيًّا مع اقتراب نهاية المباراة لتلامس نحو 29 درجة تقريبًا.

وتُجرى منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا «السعودية 2026» في مدينتَي الرياض وجدة، ضمن محطة تنظيمية مهمة في إطار استعدادات السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027.

ويحظى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بأهمية خاصة خلال البطولة، إذ يحتضن مباراتي الافتتاح والختام.