داكار 2026.. ملحمة صحراوية عبر 7 مُدن سعودية

من شواطئ ينبع على البحر الأحمر، وحتى أعماق الصحراء والسهول والهضاب، يشقّ رالي داكار 2026 طريقه في مسار طويل يعكس تنوّع الجغرافيا السعودية، وقوّة التحدي، عبر 13 مرحلة، تمر من 7 مُدن رئيسة، وموقعين صحراويين «مخيم ماراثون». ويجمع الرالي بين مسافات تنقّل، ومراحل خاصة تُحتسب فيها النقاط، وتُحسم فيها المنافسة.

يبدأ الرالي بمرحلة تمهيدية داخل ينبع، إذ يقطع المتسابقون 22 كيلومترًا كتنقّل، تليها مرحلة خاصة بطول 73 كيلومترًا، ومرحلة قصيرة نسبيًّا، لكنها كافية لرسم ملامح البداية وترتيب الانطلاق للمراحل التالية.

وفي المرحلة الثانية، يودّع الرالي البحر الأحمر متجهًا شمالًا نحو العُلا، وتمتد مسافة التنقّل إلى 400 كيلومتر، قبل دخول مرحلة خاصة بطول 104 كيلومترات، تُمثّل بوابة العبور إلى تضاريس أكثر وعورة.

وتنطلق المرحلة الثالثة حول العُلا نفسها، لكن بطابع مختلف، إذ تصل مسافة التنقّل إلى 422 كيلومترًا، بينما تمتد المرحلة المحتسبة للنقاط إلى 314 كيلومترًا، في واحدة من المراحل التي تختبر قدرة السائقين على الملاحة والصبر.

ومع المرحلة الرابعة، يدخل الرالي أجواء الماراثون، بمسافة تنقّل طويلة تبلغ 417 كيلومترًا، تليها مرحلة خاصة قصيرة بطول 75 كيلومترًا، لكنها تمهّد لتحدٍ من نوع خاص، حيث تقل المساندة الفنية.

وفي المرحلة الخامسة، يخرج المتسابقون من مخيم الماراثون باتجاه حائل، بمسافة تنقّل تبلغ 372 كيلومترًا، بينما لا تتجاوز المرحلة الخاصة 56 كيلومترًا.

وتُعد المرحلة السادسة واحدة من أبرز محطات الرالي، إذ يقطع المتسابقون 331 كيلومترًا تنقّلًا، ثم يدخلون مرحلة خاصة بطول 589 كيلومترًا، في أطول مسافة محتسبة للنقاط ضمن المسار، من حائل وصولًا إلى الرياض، العاصمة.

وفي المرحلة السابعة، يغادر الرالي المدن الكُبرى نحو العمق الصحراوي، بمسافة تنقّل تصل إلى 462 كيلومترًا، تعقبها مرحلة خاصة بطول 414 كيلومترًا، إذ تعد من مراحل الانتقال من الرياض إلى وادي الدواسر الحاسمة في الترتيب العام.

وتُنظم المرحلة الثامنة داخل وادي الدواسر، مع 481 كيلومترًا تنقّلًا، ومرحلة خاصة بطول 236 كيلومترًا، وسط كثبان ورمال تختبر دقة الملاحة.

وفي المرحلة التاسعة، يتجه الرالي مجددًا إلى مخيم الماراثون، عبر 410 كيلومترات تنقّلًا، ثم مرحلة خاصة بطول 121 كيلومترًا، ويُطلب من المتسابقين الحفاظ على سياراتهم من دون دعم كبير.

وتتجه قافلة الرالي في المرحلة العاشرة إلى بيشة، مع 421 كيلومترًا تنقّلًا، ومرحلة خاصة قصيرة بطول 48 كيلومترًا، تمثل انتقالًا من قسوة الماراثون إلى مراحل أكثر سرعة.

وتشتد المنافسة أكثر فأكثر في المرحلة الـ 11، والمسماة بـ«مرحلة الحسم» من بيشة إلى الحناكية، إذ يقطع السائقون 347 كيلومترًا تنقّلًا، تعقبها مرحلة خاصة طويلة بطول 535 كيلومترًا، وهي المرحلة الأقوى تأثيرًا على الترتيب النهائي.

وقبل الختام، يعود الرالي إلى ينبع عبر المرحلة الـ 12، بواقع 310 كيلومترات تنقّلًا، ومرحلة خاصة بطول 408 كيلومترات، تجمع بين السرعة والتركيز العالي.

ويسدل الستار على الرالي بمرحلة ختامية داخل ينبع، إذ يقطع المتسابقون 105 كيلومترات تنقّلًا، ثم مرحلة خاصة قصيرة بطول 36 كيلومترًا، تُعلن نهاية الرحلة، وتتويج البطل.

يُذكر أن مراحل سير رالي داكار في السعودية منذ بدايته عام 2020، تختلف في كُل عام عن الأخرى.