منتخبات آسيا تحت 23 تراهن على الهدافين.. فمن الأبرز؟

تنطلق منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 لعام 2026، خلال الفترة من 6 حتى 24 يناير الجاري في السعودية، بمشاركة نخبة من أبرز منتخبات القارة الآسيوية تحت 23 عامًا.

ويشارك 16 منتخبًا في البطولة الآسيوية، وسط حضور عدد من النجوم الواعدين في صفوف مختلف المنتخبات.

وفي صفوف المنتخب السعودي يحضر مصعب الجوير على رأس قائمة الأخضر الشاب في كأس آسيا تحت 23 عامًا، وهو النجم الدولي الذي أصبح ضمن خيارات الفرنسي هيرفي رينارد، أيضًا في تشكيلة المنتخب السعودي الأول الذي حضر أخيرًا في بطولة كأس العرب.

ومن الأردن، يحضر اسم عودة الفاخوري، النجم الشاب الذي برز اسمه في منافسات كأس العرب مع منتخب النشامى، حين وصل الفريق إلى النهائي قبل الخسارة من المغرب، الذي عُرف بالسرعة والمهارة، ويشغل مركز الجناح في تشكيلة منتخب الأردن تحت 23 عامًا.

ويوجد منتخب قرغيزستان في المجموعة الأولى رفقة الأخضر والأردن، وهو الفريق الذي يضم في صفوفه اللاعب الشاب كيمي ميرك، لاعب فريق دوردوي بيشكك، وهو لاعب الوسط الذي يشارك بانتظام مع منتخبي تحت 23 عامًا والمنتخب الأول، كما سجَّل 3 أهداف في 8 مباريات دولية سابقة مع منتخب قرغيزستان تحت 23 عامًا.

أما منتخب فيتنام فيظهر في صفوفه كاوت فان كانج، لاعب وسط فريق فيتيل، الذي شارك في 21 مباراة دولية مع منتخب فيتنام الأول، كما يعد أحد أهم نجوم فريق تحت 23 عامًا، من خلال لعبه في مركز الجناح الأيمن.

وفي المجموعة الثانية، يتصدر منتخب اليابان الترشيحات بقيادة نجمه جاكو ناواتا، لاعب فريق جامبا أوساكا، إذ اشتهر بفوزه بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف برصيد 5 أهداف، في كأس آسيا تحت 17 عامًا «2023»، كما أنَّه أحرز هدفين في مباراتين سابقتين مع منتخب اليابان تحت 23 عامًا.

ويعول منتخب قطر على خدمات مصطفى السيد، مهاجم الريان، الذي سجَّل 4 أهداف في التصفيات، ليصل إلى 5 أهداف بقميص منتخب قطر تحت 23 عامًا.

ومع منتخب الإمارات يحضر منصور المنهالي، مهاجم فريق بني ياس في الموسم الجاري، فيما يحمل محمود الأسود، جناح فريق الكرامة، آمال السوريين في البطولة، مع تسجيله 3 أهداف في 5 مباريات سابقة، حسبما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي.

ويوجد منتخب أوزبكستان في المجموعة الثالثة بقيادة رستم توردي مورودو، مهاجم فريق باختاكور، الذي يعد هداف منتخب أوزبكستان تحت 23 عامًا، بتسجيله 5 أهداف في 10 مباريات، فيما يراهن منتخب كوريا الجنوبية على أهداف تشو سانج هيوك، مهاجم بوهانج ستيلرز، الذي سجَّل 3 أهداف بقميص منتخب بلاده، كما يعد عنصرًا أساسيًّا في تشكيلة الفريق الأول لنادي بوهانج بالدوري الكوري والمسابقات القارية.

وسجَّل كسرى طاهري، مهاجم منتخب إيران، 6 أهداف مع الفريق خلال المباريات السابقة، كما أنَّه يعد أحد أفضل المهاجمين الشبان في قارة آسيا، مع لعبه في فريق بايكان الإيراني، ووجوده المنتظر في كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيما يشارك دانيال إسطمبولي مع منتخب لبنان تحت 23 عامًا، بعد حضوره في دوري الجامعات الأمريكي في مركز لاعب الوسط، وتسجيله هدفين بقميص منتخب لبنان في التصفيات الأخيرة.

وفي المجموعة الرابعة والأخيرة، يبرز اسم أموري فيصل في قائمة عماد محمد، مدرب منتخب العراق تحت 23 عامًا، وهو لاعب وسط فريق الكرمة، وسجَّل بقميص المنتخب الأولمبي العراقي في 9 مباريات سابقة.

أما منتخب أستراليا الذي يشارك في كأس آسيا تحت 23 عامًا، فيقوده المهاجم ناثانيل بلير، لاعب فريق بيرث جلوري، الذي أحرز 5 أهداف في التصفيات المؤهلة إلى البطولة، فيما أحرز وانج يودونج، مهاجم منتخب الصين وفريق جيجيانج جرينتاون، 3 أهداف في 6 مباريات مع منتخب الصين تحت 23 عامًا، كما أنه أصبح يشارك أخيرًا مع المنتخب الصيني الأول، وبالمثل يبرز اسم سيكسان راتري، لاعب فريق بوريرام يونايتد التايلاندي ومنتخب تايلاند، الذي سجَّل 12 هدفًا دوليًّا، بواقع 6 مع المنتخب الأول ومثلها مع المنتخب الأولمبي.