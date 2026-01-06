النجم تابسوبا لـ«الرياضية»: أتابع أخي في الهلال.. وعقليتنا تطوّرت

يُعدّ أحد نجوم منتخب بوركينا فاسو الأول لكرة القدم وفريق باير ليفركوزن الألماني. وُلد في واجادوجو، العاصمة البوركينية، ويبلغ من العمر 26 عامًا. بدأ مسيرته الكروية في بلاده مع عدد من الأندية المحلية، من بينها ساليتاس ويو إس واجادوجو، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عام 2017 عبر بوابة نادي ليكسويس البرتغالي، ثم انتقل بعدها إلى فيتوريا جيمارايش.

وفي يناير 2020، انضم إلى باير ليفركوزن، ليصبح أحد أعمدة الخط الدفاعي للفريق. وأسهم مستواه المميز في تجديد عقده عام 2023 حتى يونيو 2028، ويُعد حاليًّا من بين أفضل المدافعين في الدوري الألماني «البوندسليجا»، بفضل قوته الجسدية، وسرعته، وقدرته العالية على اللعب بالكرة، إضافة إلى تفوقه في الكرات الهوائية.

وأسهم النجم البوركينابي في النجاحات التي حققها ليفركوزن، وكان حاضرًا في تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني قبل موسمين، ويعيش مع النادي عامه السابع.

ويحلّ إدموند تابسوبا، نجم ليفركوزن، ضيفًا على «الرياضية» في هذا الحوار، للحديث عن أبرز الجوانب المتعلقة بمواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تُجرى منافساتها حاليًّا في المغرب.

ما سر مواجهاتكم المختلفة ضد كوت ديفوار؟

كل مباراة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لها خصوصيتها، لكن مواجهة كوت ديفوار تحمل بُعدًا عاطفيًّا خاصًا، نحن دولتان تحترمان بعضهما كثيرًا، واللاعبون يعرفون بعضهم جيدًا، وهذا يجعل اللقاءات دائمًا شديدة الحدة والتنافس.

ما مفتاح الفوز ضد كوت ديفوار الذي يضم أسماءً كبيرة وخبرة قارية؟

الانضباط الجماعي هو المفتاح، يجب أن نظل منظمين من البداية حتى النهاية، وأن ندير لحظات القوة والضعف بذكاء، عندما يكون المنتخب متماسكًا تقل خطورة الأسماء الكبيرة.

كوت ديفوار معروف بالقوة البدنية والسرعة.. كيف ستكسرون هذه المعادلة؟

باللعب بذكاء، التمركز الجيد، قراءة اللعب، والدقة في التحركات، كرة القدم ليست قوة بدنية فقط، بل قرارات صحيحة وتعاون جماعي.

هل تفضلون الحسم المبكر أم الاستعداد حتى اللحظات الأخيرة؟

التسجيل المبكر يساعد بالتأكيد، لكن هذا النوع من المباريات يجب أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات، نحن جاهزون ذهنيًّا للذهاب حتى آخر ثانية.

هل تؤمن أنَّ هذه النسخة ربما تكون تاريخية لبوركينا فاسو؟

نعم، نؤمن بذلك، لا نضع لأنفسنا حدودًا، نحترم جميع المنافسين، لكننا نثق في عملنا وقدرتنا على كتابة صفحة جميلة في تاريخ الكرة البوركينية.

كيف تطوَّرت عقلية منتخب بلادكم مقارنة بالنسخ السابقة؟

تطورت كثيرًا، اليوم نلعب بثقة ونضج أكبر، هناك ثقافة فوز داخل المجموعة، دون غرور، وبطموح عالٍ.

ما توجيهات مدربكم قبل هذه المرحلة الحاسمة؟

طالبنا بالالتزام بقيمنا، التواضع، الانضباط، والتركيز وشدَّد على أن نتعامل مع كل مباراة وكأنها نهائي.

هل هذا الجيل قادر على حسم اللقب وليس فقط المنافسة؟

نعم، بكل صراحة نمتلك الموهبة، الخبرة، والأهم العقلية، الآن علينا أن نُثبت ذلك داخل الملعب.

ما التفاصيل الصغيرة التي قد تحسم المباراة؟

التركيز في الكرات الثابتة، الفعالية أمام المرمى، والتحكم في المشاعر، هذه التفاصيل تصنع الفارق في المباريات الكبيرة.

هل أصبحت الخبرة أهم من الحماس في الأدوار الإقصائية؟

كلاهما مهم، الخبرة تمنح الهدوء، والحماس يعطي الطاقة، التوازن بينهما هو السر.

كيف ترى المتابعة السعودية والعربية المتزايدة للكرة الإفريقية؟

أمر إيجابي جدًّا، هذا الاهتمام يبرز قيمة الكرة الإفريقية وغناها، وهو مفيد لكل القارة.

هل أصبح الدوري السعودي خيارًا تنافسيًّا للاعبين الأفارقة؟

بالتأكيد الدوري السعودي يتطوَّر بسرعة، مع بنية تحتية قوية ومشروع واضح، هو خيار جاد وتنافسي للاعبين الأفارقة.

هل تتابع أندية أو لاعبين سعوديين؟

أتابع عدة أندية، خاصة في المباريات الكبرى، مع نجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، وأخي السنغالي خاليدو كوليبالي مع الهلال.

ما الذي تحتاجه الكرة السعودية للوصول إلى العالمية؟

الاستمرار في الاستثمار بالمواهب المحلية، تطوير الفئات السنية، والحفاظ على الرؤية طويلة المدى، والاستمرارية هي الأساس.

لو سجلت هدف الفوز أمام كوت ديفوار.. لمن تهديه؟

أهديه للشعب البوركيني، الذي يدعمنا دائمًا ستكون لحظة فخر كبيرة، لكنها قبل كل شيء خطوة نحو هدفنا.