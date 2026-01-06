كأس آسيا.. 8 ملاعب تحتضن تدريبات المنتخبات

تحتضن ثمانية ملاعب تدريبية في مدينتي الرياض وجدة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك وفقًا لمصادر خاصة.

وتستضيف الرياض منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث تضم المجموعة الثالثة منتخبات أوزبكستان وكوريا الجنوبية وإيران ولبنان، فيما تشمل المجموعة الرابعة منتخبات العراق وأستراليا وتايلاند والصين.

وفي جدة، تتنافس منتخبات المجموعة الأولى، التي تضم السعودية وفيتنام والأردن وقرغيزستان، إلى جانب المجموعة الثانية التي تشمل اليابان وقطر والإمارات وسوريا.

وجُهِّزت أربعة ملاعب تدريبية في الرياض، هي: ملعب جامعة الأميرة نورة، وملعب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وملعب نادي النصر الرديف.

وفي جدة، تحتضن المنتخبات ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الرديفة «B وF»، إضافة إلى ملعب نادي جدة وملعب مركز التدريب الإقليمي، لاستضافة منتخبات المجموعتين الأولى والثانية.