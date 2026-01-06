الرئيسية / الصورة .. قصة

تحدّ مستمر

2026.01.06 | 04:22 pm
استمرَّ التحدي بين سائقي رالي داكار 2026 في النسخة الـ48، الثلاثاء، بالمرحلة الثالثة التي تحتضنها العلا في السعودية. (رويترز)
