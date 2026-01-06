دخل على خط وست هام.. جنوى يغري بينتو بـ5 ملايين يورو

دخل نادي جنوى الإيطالي سباق التعاقد مع البرازيلي بينتو، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، حيث تقدم بعرض لاستعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مع وضع خيار للشراء بقيمة 5 ملايين يورو، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس»، الثلاثاء.

وتشير التقارير إلى أنَّ بينتو يميل لقبول العرض الإيطالي في حال قرَّر مغادرة أسوار «العالمي». وكانت مصادر «الرياضية» قد ذكرت الإثنين الماضي أنَّ نادي وست هام الإنجليزي تقدم هو الآخر بعرض رسمي لإدارة النصر لطلب خدمات الحارس البرازيلي.

من جانبه، قدَّم البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، تقريرًا للإدارة يطلب فيه إعارة بينتو أو بيع عقده، رغبةً منه في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد في مركز المحور. واعتمد المدرب على الحارس البرازيلي في مباريات دوري أبطال آسيا 2، بينما استبعده من مواجهات دوري روشن السعودي، مفضلًا الاعتماد على الحارس المحلي نواف العقيدي.

يُذكر أنَّ بينتو، منذ انتقاله إلى النصر الصيف قبل الماضي، خاض 59 مباراة، استقبل خلالها 61 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 20 مباراة، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي. ويحتل النصر حاليًّا المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة مع ختام منافسات الجولة الـ13.