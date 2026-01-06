كأس آسيا.. أسعار التذاكر بين 15 و 75 ريالا

وحّدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مدينتا الرياض وجدة خلال الفترة من 6 إلى 24 يناير الجاري، جميع أسعار التذاكر الخاصة بدخول الجماهير لمتابعة منافسات البطولة، وذلك وفقًا لمصدر خاص.

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ جميع التذاكر طُرحت عبر موقع «ويبوك» بأسعار 15 ريالًا للدرجة الموحدة، و75 ريالًا لدرجة البريميوم.

وبيَّن أنَّ اللجنة المنظمة أضافت مدرجات على واجهة «رديف» ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لاحتضان الجماهير خلال مباريات البطولة، التي تنطلق الثلاثاء بمواجهتين تجمعان الأردن وفيتنام عند الـ 02:30 ظهرًا، والسعودية وقرغيزستان عند الـ 07:00 مساءً.

وتستضيف مدينة جدة منافسات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تحتضن الرياض منافسات المجموعتين الثالثة والرابعة.