لا جازيتا: برشلونة يفشل صفقة الهلال والإنتر

تعثرت مفاوضات إنتر ميلان الإيطالي مع الهلال، الخاصة بنقل خدمات البرتغالي جواو كانسيلو من صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًّا، مع الإبقاء على الثنائي فرانشيسكو أتشيربي والهولندي ستيفان دي فراي في صفوف الفريق الإيطالي، وفقًا لما نقلته صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ إدارة شركة نادي الهلال كانت قد اتفقت مع نظيرتها في الإنتر على انتقال الظهير الأيمن على سبيل الإعارة، إلا أنَّ دخول برشلونة الإسباني في خط المفاوضات، وهي الوجهة المفضلة للاعب، أدى إلى توقف العملية.

وارتبطت الصفقة بين الإنتر والهلال بإدراج أحد ثنائي قلب الدفاع الإيطالي، للتعاقد مع الأزرق العاصمي، بطلب من سيموني إنزاجي.

على الطرف الآخر، ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الإثنين الماضي، أنَّ هناك اتفاقًا بين برشلونة والهلال يقضي بانتقال كانسيلو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مقابل تكفل النادي الكاتالوني بدفع 5 ملايين يورو من رواتبه المتبقية لهذا العام، التي تُقدّر إجمالًا بـ 15 مليون يورو سنويًّا.

يُذكر أنَّ كانسيلو انضم إلى الهلال في صيف العام الماضي قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وخاض بقميص «الأزرق» 45 مباراة في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها 3 أهداف وصنع 14 هدفًا.