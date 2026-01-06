ليفاندوفسكي يرفض الهلال.. وسورلوث البديل

قدَّمت إدارة شركة نادي الهلال عرضًا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، للقدوم إلى صفوف الفريق الأزرق، خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك وفقًا لما كشفته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، الثلاثاء.

حسبما أبانته الصحيفة، فضَّل ليفاندوفسكي، صاحب الـ 37 عامًا، إكمال ما تبقى من عقده، المنقضي يونيو المقبل، بألوان النادي الكاتالوني.

وأوضحت صحيفة «AS» الإسبانية، أنَّ إدارة الهلال وضعت النرويجي ألكساندر سورلوث، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خيارًا رئيسًا لها، بدلًا من النجم البولندي.

واستفسرت إدارة النادي العاصمي عن إمكانية التعاقد مع سورلوث من خلال وكيل اللاعب، وذلك للنظر عن مدى قابليته الانضمام إلى صفوف الفريق الهلالي خلال نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينافس الهلال على خدمات سورلوث، فريق يوفنتوس الإيطالي، بحسب صحيفتي «AS» و«لا جازيتا ديلو سبورت».

ويرى الإيطالي لوتشيانو سباليتي التعاقد مع لاعب يشغر مركز رأس الحربة ضرورة في نافذة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووضعت إدارة يوفنتوس قائمة من اللاعبين لضمهم في مركز رأس الحربة خلال يناير الجاري، ومنهم النرويجي ألكساندر سورلوث، لاعب أتلتيكو مدريد، والأوروجوياني داروين نونيز، لاعب الهلال.

وانضم سورلوث إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من فياريال الإسباني أغسطس 2024، مقابل 32 مليون يورو، ولعب مع أتلتيكو مدريد 76 مباراة، سجَّل خلالها 30 هدفًا، وقدَّم في هذه المدة 3 تمريرات حاسمة.