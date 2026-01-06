الاتفاق يستعيد فينالدوم قبل النجمة

غاب الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن تدريبات فريقه، الإثنين والثلاثاء، بسبب مغادرته إلى هولندا للمشاركة في مراسم دفن جدته.

ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب ببعثة الفريق الأربعاء، على أن يشارك في الحصة التدريبية الأخيرة قبل مغادرة الاتفاق إلى منطقة القصيم، استعدادًا لمواجهة النجمة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر «الرياضية» عن أنَّ البرتغالي جواو كوستا بات ضمن حسابات سعد الشهري، مدرب الفريق، وسيكون حاضرًا في قائمة الفريق خلال مواجهة النجمة المقبلة، فيما وصل الجنوب إفريقي نكوتا إلى الدمام، غير أن الجهاز الفني فضَّل إراحته بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

ميدانيًّا، واصل لاعبو الاتفاق تحضيراتهم من خلال تدريبات لياقية وفنية جرت على الملعب الرديف، إذ ركَّز الشهري على التسديد من خارج منطقة الجزاء، والعمل على اللعب عبر الأطراف، لتحسين الوصول إلى مناطق الخصم، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمناورة في منتصف الملعب.