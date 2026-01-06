باستثناء هزازي وعبد الله.. دي بياجو يعتمد قائمة الذهب أمام قرغيزستان

اعتمد الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على الأسماء نفسها، التي لعبت بصفة أساسية في نهائي بطولة كأس الخليج، ديسمبر الماضي، وحققه الأخضر باستثناء لاعبين في القائمة، التي تلاقي نظيره قرغيزستان، الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2026 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتضم تشكيلة الأخضر في مستهل مشوار الصقور في البطولة، التي تحتضنها السعودية، حامد يوسف، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد الدوسري، وعبد الرحمن العبيد، وسالم النجدي، وراكان الغامدي، وفارس الغامدي، وفيصل الصبياني، وعبد العزيز العليوة، ويايسين الزبيدي، وعبد الله رديف.

وتعد تشكيلة لويجي أمام قرغيزستان نفسها التي لعبت نهائي بطولة الخليج أمام العراق باستثناء تغييرين، إذ يشارك سالم النجدي بدلًا من سليمان هزازي، ويايسين الزبيدي بديلًا عن ماجد عبد الله.

ونجح الأخضر في تحقيق بطولة الخليج تحت 23 عامًا، 16 ديسمبر الماضي، بتجاوز العراق في المباراة النهائية بنتيجة 2ـ0.

وفي بطولة آسيا يأتي الصقور في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الأردن، وفيتنام، وقرغيزستان.