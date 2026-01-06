الاتحاد الإسباني يكشف حكام السوبر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن أطقم التحكيم المكلفة بإدارة مباريات كأس السوبر، التي تضم فرق: برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو.

وفي نصف النهائي الأول الذي يجمع بين برشلونة وأتلتيك بلباو، الأربعاء، عُيّن الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا، وخورخي فيجيروا حكمًا لتقنية الفيديو المساعد «VAR». بينما أسندت اللجنة إدارة نصف النهائي الثاني، الخميس المقبل، بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إلى الحكم ماتيو بوسكيتس فيرير، وخافيير إيجليسياس حكمًا لتقنية الفيديو «VAR».

أما المواجهة النهائية للبطولة، فقد تقرر أن يقودها الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، على أن يتولى دانييل تروخيو مهام غرفة الفيديو.

ويعول الاتحاد الإسباني على خبرات هؤلاء الحكام في إدارة المباريات الكبرى، وسط ترقب جماهيري واسع للبطولة التي ستجرى منافساتها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة «الجوهرة المشعة».