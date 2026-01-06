سفياني يهدد رقم يحيى

ينتظر عبد الرحمن سفياني، لاعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، رقمًا تاريخيًا بصفته أصغر لاعب يشارك في بطولة كأس آسيا 2026 بعد وجوده في دكة البدلاء أمام قرغيزستان، الثلاثاء، لحساب الجولة الأولى من البطولة.

وسيتمكن مواليد 15 أبريل 2008 من الانفراد بالرقم في حال مشاركته في أي مباراة من مواجهات البطولة كونه لم يتجاوز الـ17 من عمره.



ويعد أيمن يحيى أصغر لاعب مثّل الأخضر في تاريخ البطولة، حيث شارك بعمر الـ18 عامًا و8 أشهر في نسخة 2020، التي نظمت في تايلاند، وحل الأخضر وصيفًا وقتها بعد خسارة النهائي أمام المنتخب الكوري بنتيجة 1ـ0.

وسطع نجم سفياني، لاعب النصر، أحد أبرز المواهب السعودية في بطولة كأس آسيا للناشئين، التي نظمت في الطائف عام 2025، وتأهل منها الأخضر لمونديال الناشئين، الذي احتضنته قطر، وغادره الأخضر من دور المجموعات بعد تحقيقه فوزًا وحيدًا أمام نيوزلندا، وهزيمتين أمام النمسا ومالي.