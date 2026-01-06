رودجرز: أنتظر النصراويين بفارغ الصبر

وصف الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، مواجهة فريقه المرتقبة أمام النصر الخميس المقبل بـ «المختلفة»، مؤكدًا أنها تمثل تحديًا مهمًا ينتظره بفارغ الصبر.

وقال رودجرز، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمقر النادي: «استعداداتنا تسير بشكل ممتاز، لقد حللت مواجهتنا الماضية، ورصدت العديد من النقاط الإيجابية. نحن في قمة الجاهزية لملاقاة النصر».

وأشار المدرب الجديد للقادسية إلى أهمية الانضباط، مضيفًا: «نحن نستعد لكل مباراة بهدف الفوز، واللاعبون متحمسون جدًّا لهذا التحدي. يجب أن نعمل ككتلة واحدة بـ11 لاعبًا، ولكن بفكر جماعي موحد، نهاجم معًا وندافع معًا. المباريات الكبرى تتطلب تركيزًا وشغفًا عاليًا، وهي فرصة ممتازة لتقييم أداء اللاعبين في مراكزهم».

وتابع: «أعلم أنَّ لدينا الكثير لنطوره رغم قصر فترة العمل، إلا أنني لمست روحًا كبيرة لدى اللاعبين واجتهادًا واضحًا في تطبيق أفكاري الفنية. لقد أهدرنا فرصًا عدة في اللقاء الماضي وعلينا تحسين ذلك، لكننا نملك فريقًا ممتازًا. بعد الفوز على الشباب، أكدت للاعبين أنَّ الاستمرارية هي الأهم، وقد طبقوا المطلوب ببراعة. تعلم اللاعبين وتطورهم من مباراة إلى أخرى أمر حيوي، وأتمنى ألا يؤثر عامل الاستشفاء علينا، فقد مررت بمواقف مشابهة سابقًا مع ليستر سيتي ونجحنا في الفوز رغم قصر فترة الراحة».

وعن الأعذار، قال رودجرز: «لا مجال للأعذار، لدينا مجموعة مميزة والمنتظر منهم هو اللعب بقوة وكثافة، وبعد المباراة سنرى المستوى الحقيقي للفريق. من المهم جدًّا أن نتحلى بالإيجابية والذهنية الهجومية مع الانضباط الدفاعي، نحن نحترم خصمنا وخبرته الكبيرة، لكن فلسفتي تقوم على اللعب دون خوف في أي ملعب، وسنطبق أسلوبنا الخاص لتصعيب المهمة على النصر قدر الإمكان».