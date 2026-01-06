فليك: نحتاج اللقب.. ونعرف قدرات كانسيلو

شدّد الألماني هانسي فليك، مدرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، على أهمية الحضور الذهني من أجل التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة، والفوز بها.

وتنطلق البطولة، الأربعاء، بمواجهة بين برشلونة وأتلتيك بلباو، على ملعب «الإنماء»، ضمن دور الأربعة.

وخلال المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، عن المباراة، قال فليك: «السوبر الإسباني مختلف تمامًا عن البطولة نفسها في ألمانيا، كنا هنا العام الماضي، ونحن بحاجة إلى تحقيق اللقب مجدّدًا، وهذا يأتي من خلال العمل بطاقة أكبر».

وأشار إلى امتلاك المنافس لاعبين جيدين، حاثًّا فريقه على الحضور الذهني لتحقيق الفوز والوصول إلى النهائي، متمنيًا ألا يظهر لاعبوه بالمستوى الذي قدموه خلال فوزهم 2ـ0 على إسبانيول، السبت، ضمن الدوري الإسباني.

وتحدث الألماني عن فرصة ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق الهلال السعودي، قائلًا: «لدينا الآن خيار التعاقد مع كانسيلو، وهو لاعب ذو خبرة، ونعرف نقاط قوته وضعفه، ونمتلك لاعبين شبان نسعى لتطويرهم».

ويلتقي الفائز من مباراة الأربعاء مع الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الخميس، على الملعب ذاته، الذي يحتضن النهائي، الأحد.