ضمك يؤجل عودة كايكي

فضّل البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، تأجيل مشاركة البرازيلي ديفيد كايكي، على الرغم من دخوله مرحلة الجاهزية، إلى ما بعد مواجهة الخليج، ليستفيد من خدماته أمام الاتحاد، المقررة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، إذ تقرر عدم المجازفة باللاعب في لقاء الخليج، الجمعة.

وبحسب مصادر خاصة لـ «الرياضية»، فإن كايكي قطع شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي، وشارك في أجزاء من التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، إلا أن الجهاز الفني والطبي فضّلا منحه مزيدًا من الوقت للوصول إلى الجاهزية الكاملة، تفاديًا لأي انتكاسة محتملة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الحالية.

وكان اللاعب البرازيلي قد غاب عن صفوف ضمك منذ الجولة التاسعة، 22 نوفمبر الماضي، إذ افتقده الفريق في مواجهات القادسية والأخدود والهلال، ما أثّر على الخيارات الفنية لإيفانجليستا، الذي عمل خلال الفترة الماضية على إيجاد حلول بديلة لتعويض غيابه.

يذكر أن فارس الجنوب يختتم تحضيراته، الخميس، بحصة تدريبية أخيرة، يركّز من خلالها الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء، استعدادًا لمواجهة الخليج، على أن تغادر بعثة الفريق إلى الدمام مباشرة بعد نهاية التدريب للدخول في معسكر قصير يسبق اللقاء.