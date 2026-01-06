إصابة دياز وجفارديول تضرب خطط سيتي

تلقت آمال فريق مانشستر الإنجليزي الممتاز الأول لكرة القدم انتكاسة كبيرة للفوز بلقب الدوري الممتاز، بعدما أكد مدربه الإسباني بيب جوارديولا، الثلاثاء، غياب المدافعين البرتغالي روبن دياز والكرواني يوسكو جفارديول لفترة طويلة بعد إصابتهما أمام تشيلسي «1ـ1»، الأحد.

وأصيب اللاعبان خلال تعادل سيتي 1ـ1 ، حيث سيغيب دياز لمدة تصل إلى ستة أسابيع بسبب مشاكل في عضلات الفخذ الخلفية، فيما سيبتعد الظهير الأيسر لفترة طويلة بعد إصابته بكسر في عظمة الساق، وفقًا للمدرب الإسباني بيب جوارديولا.

ويحتل سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب ‌برصيد 42 نقطة، بفارق ‌ست نقاط عن أرسنال المتصدر ‌بعد ⁠20 مباراة.

وقال ‌جوارديولا للصحافيين قبل استضافة برايتون، عاشر الترتيب، الأربعاء: «دياز أصيب في عضلات الفخذ الخلفية، وسيغيب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع. وجفارديول سيغيب لفترة طويلة بسبب الكسر في الساق».

وأضاف: «جون ستونز، ليس لدي فكرة. إنه ليس جاهزًا للمباريات المقبلة. ونيثن آكي بخير».

وتابع: «بهذه الروح المعنوية العالية، نستطيع دائمًا التغلب ⁠على الصعاب. ونظرًا للإرهاق، علينا أن نرى ما سيحدث ونتخذ القرار غدًا».

وحول موسم الانتقالات الشتوية، أوضح ‌جوارديولا: «ربما نحصل على ‍شيء، لكن الأمر مختلف تمامًا عن الموسم الماضي. لن نشتري أربعة أو خمسة لاعبين، مثل الموسم الماضي».

وارتبط سيتي بالتعاقد مع أنطوان سيمينو، جناح بورنموث، ومارك جيهي، قلب دفاع كريستال بالاس.