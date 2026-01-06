الأهلي.. بكر يعوض مجرشي

استأنف فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة الأخدود، السبت المقبل، في نجران، لحساب الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، تحت إشراف الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق.

واشتملت التدريبات على تمارين لياقية في صالة الحديد، أعقبها تدريبات بالكرة، قبل إجراء مناورة بين لاعبي الفريق، شهدت مشاركة البرازيلي ريكاردو ماتياس، مهاجم الفريق المنضم أخيرًا إلى صفوف الخضر.

واعتمد يايسله خلال المناورة على محمد بكر في مركز الظهير الأيمن، تعويضًا لغياب علي مجرشي الموقوف، ومحمد عبد الرحمن المنضم إلى المنتخب، فيما عاد البرازيلي إيبانيز إلى التشكيل الأساسي بعد غيابه عن اللقاء الأخير بسبب الإيقاف.

وسيشهد لقاء الأخدود غيابات عدة في صفوف الأهلي، يأتي في مقدمتها الثلاثي الأجنبي رياض محرز، وفرانك كيسيه، وإدوارد ميندي، لانضمامهم إلى منتخبات بلدانهم، إلى جانب محمد عبد الرحمن، وياسين الزبيدي، المنضمين للمنتخب الأولمبي، والثلاثي علي مجرشي، وأتانجانا، وصالح أبو الشامات، للإيقاف.