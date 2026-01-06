ويليامز: تصريحاتي لم تكن مناسبة.. ونفتقد جماهيرنا

ذكر الغاني إينياكي ويليامز، مهاجم فريق أتلتيك بلباو الأول لكرة القدم، أن تصريحاته في وقتٍ سابقٍ عن إجراء بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية ربما لم تكن مناسبة.

ويواجه بلباو حامل اللقب برشلونة، الأربعاء في جدة، ضمن نصف نهائي البطولة ذاتها.

وصرّح ويليامز خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء عن المباراة: «ربما الكلمات لم تكن مناسبة، المدرب لديه تجربة كبيرة وقال لي إنني لم أُوفّق في الكلمات، أنا أبحث عن الفائدة للفريق، وقلت ذلك لأن جمهورنا لا يستطيع الحضور هنا».

وأكمل: «الجو هنا غير اعتيادي، نعم، لكن في الليل درجات الحرارة تنخفض كثيرًا، وعلينا شرب الكثير من المياه لأن درجات الحرارة تؤثر على أجسادنا.. أفهم أن كرة القدم تقدمت كثيرًا، وهذا يأخذنا على بلدان عديدة، مثل السعودية، ويجب أن تفهم كل البلدان طريقتنا وأن يعرف كل العالم أتلتيك بلباو».

وقال الغاني إن بعض الأشياء تُذكَر أحيانًا بعفوية، وأضاف: «صحيح أن بعض الألفاظ التي ذكرتها لم تكن مناسبة، أحيانًا أخطئ في كلامي، كان غير جيدٍ للفريق، من الممكن أنها لم تكن بالصورة الجيدة في السعودية، لكن كنت أود اللعب في إسبانيا لأننا نملك جمهورًا كبيرًا هناك».

وأكد ويليامز استهداف فريقه الفوز بالسوبر الإسباني. وشدد: «جئت هنا لنفوز، أعرف أن الناس هنا لا تعرف أتلتيك بسبب وجود فرق كبيرة جدًا، لكن سنثبت أننا فريق كبير، وسنظهر بالشكل الجميل، لسنا المفضلين من بين الفرق الأربعة التي جاءت إلى السعودية، لكن ربما نفاجئهم بمباراة كبيرة جدًا».

وعن برشلونة، قال مهاجم بلباو: «طريقة لعبهم سريعة، ولديهم دفاع جيد، طريقتهم مختلفة عن فريقنا، يمتلكون لاعبين سريعين ومهاجمين أقوياء جدًا».